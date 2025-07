PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 64,29 EUR abwärts.

Das Papier von PayPal befand sich um 11:37 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 64,29 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 64,19 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,47 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.258 PayPal-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 48,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 32,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 29.04.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,29 USD gegenüber 0,83 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 7,76 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,74 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,10 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

