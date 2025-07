PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 62,62 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 11:44 Uhr 1,4 Prozent. Die PayPal-Aktie legte bis auf 62,81 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,51 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.076 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 91,14 EUR markierte der Titel am 04.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 29,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 0,83 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 8,29 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,07 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,19 USD je PayPal-Aktie.

