Kurs der PayPal

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit roter Tendenz

23.10.25 09:22 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 58,99 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
58,60 EUR -0,27 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PayPal-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 58,99 EUR. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 58,98 EUR nach. Bei 58,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 226 PayPal-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,50 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

PayPal gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,36 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,24 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu PayPal Inc

DatumMeistgelesen
Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PayPal Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
