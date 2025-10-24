PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 60,27 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 60,27 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 60,44 EUR. Bei 60,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 5.489 Aktien.
Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 51,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Am 29.07.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 8,36 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,86 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte PayPal die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,24 USD je PayPal-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie
S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 3 Jahren eingebracht
Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor einem Jahr gekostet
Übrigens: PayPal und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu PayPal Inc
Analysen zu PayPal Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.02.2018
|PayPal Neutral
|BTIG Research
|10.01.2017
|PayPal Hold
|Loop Capital
|19.09.2016
|PayPal Hold
|Canaccord Adams
|27.05.2016
|PayPal Hold
|Needham & Company, LLC
|28.04.2016
|PayPal Sector Perform
|FBN Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.01.2016
|PayPal Sell
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PayPal Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen