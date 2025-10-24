DAX24.217 ±0,0%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.060 -1,6%
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Lufthansa drohen Streiks -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
Profil
Aktienkurs im Fokus

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag fester

24.10.25 12:04 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 60,27 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
60,27 EUR 0,16 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 60,27 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 60,44 EUR. Bei 60,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 5.489 Aktien.

Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 51,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 29.07.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 8,36 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,86 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte PayPal die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,24 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu PayPal Inc

DatumMeistgelesen
Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
mehr Analysen