Porsche-Aktie: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Fokus auf Aktienkurs

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag im Aufwind

24.10.25 16:08 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 61,17 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
60,46 EUR 0,35 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 61,17 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 61,17 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.288 PayPal-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 32,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 48,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,71 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

PayPal ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,36 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,24 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

