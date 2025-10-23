DAX24.100 -0,2%Est505.656 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.534 +1,9%Euro1,1587 -0,2%Öl65,91 +2,4%Gold4.113 +0,5%
Kurs der PayPal

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag tiefer

23.10.25 12:04 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag tiefer

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 58,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
58,91 EUR 0,04 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PayPal-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 58,90 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 58,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,98 EUR. Bisher wurden heute 2.040 PayPal-Aktien gehandelt.

Bei 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 54,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 17,66 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

Am 29.07.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 8,36 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,24 USD fest.

Redaktion finanzen.net

