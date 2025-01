PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf PayPal-Kurs

Die Aktie von PayPal gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 80,42 EUR abwärts.

Der PayPal-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:44 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 80,42 EUR. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 80,24 EUR nach. Mit einem Wert von 80,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 9.218 Aktien.

Am 09.12.2024 markierte das Papier bei 88,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 52,01 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 29.10.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,00 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7,86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 7,41 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte PayPal am 04.02.2025 präsentieren. Am 11.02.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 4,57 USD im Jahr 2024 aus.

