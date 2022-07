PayPal Aktie News: PayPal am Donnerstagmittag mit Einbußen

Die Aktie notierte um 14.07.2022 12:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 70,56 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 70,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 71,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.706 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 264,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 73,32 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 64,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 27.04.2022 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.483,00 USD umgesetzt, gegenüber 6.033,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte PayPal am 02.08.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 3,86 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com