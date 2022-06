PayPal Aktie News: PayPal gibt am Mittag ab

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16.06.2022 12:22:00 Uhr 0,5 Prozent auf 70,48 EUR. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,01 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,49 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21.017 PayPal-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.07.2021 auf bis zu 264,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 73,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 15.06.2022 auf bis zu 69,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 1,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 27.04.2022 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. In Sachen EPS wurden 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,22 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.483,00 USD im Vergleich zu 6.033,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 27.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2023 4,78 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

