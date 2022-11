PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verbilligt sich am Vormittag

Das Papier von PayPal befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,4 Prozent auf 86,50 EUR ab. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,59 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.968 PayPal-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 192,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 65,00 EUR fiel das Papier am 30.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 33,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 03.11.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,08 USD, nach 1,11 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 6.846,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 6.182,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,07 USD fest.

