PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

PayPal im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 71,82 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 71,82 USD. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,13 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,93 USD. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 344.868 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.09.2024 bei 74,40 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 50,26 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 30,03 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.07.2024 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,25 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die PayPal-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.10.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2024 4,42 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Trump-Vize mit wichtigen Kontakten in Tech-Szene: Vance fordert PayPal-Gründer Peter Thiel zur US-Wahl-Unterstützung auf

PayPal: Diese Daten werden weitergeleitet

Börse New York: NASDAQ 100 beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen