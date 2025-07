PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Vormittag an Fahrt

So bewegt sich PayPal

Die Aktie von PayPal zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 63,63 EUR.

Um 09:04 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 63,63 EUR nach oben. Bei 63,63 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,63 EUR. Zuletzt wechselten 44 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 48,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 29.04.2025. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,83 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,74 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,76 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,10 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

