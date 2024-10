PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von PayPal

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 79,71 USD ab.

Der PayPal-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 79,71 USD. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 78,97 USD ab. Bei 79,41 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 542.541 PayPal-Aktien gehandelt.

Bei 81,99 USD erreichte der Titel am 10.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 2,86 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 50,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 36,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

PayPal gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 0,93 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 7,86 Mrd. USD gegenüber 7,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von PayPal.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,84 USD je Aktie.

