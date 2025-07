PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 64,47 EUR abwärts.

Die PayPal-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 64,47 EUR. Bei 64,47 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,47 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 162 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 41,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,50 EUR ab. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 24,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

PayPal ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,83 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 7,76 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

