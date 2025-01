PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 88,95 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 1,2 Prozent auf 88,95 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 88,92 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.272 PayPal-Aktien.

Bei 90,00 EUR erreichte der Titel am 17.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 1,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 52,01 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,53 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

PayPal veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7,86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,41 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte PayPal am 04.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 11.02.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,58 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 3 Jahren gekostet

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt zum Ende des Dienstagshandels ab

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu