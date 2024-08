PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag gefragt

PayPal im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Im NASDAQ-Handel gewannen die PayPal-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Das Papier von PayPal legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 70,94 USD. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 71,21 USD zu. Bei 70,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1.261.270 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,21 USD. Dieser Kurs wurde am 20.08.2024 erreicht. Gewinne von 0,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,26 USD am 28.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,16 Prozent.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

PayPal ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,40 Prozent auf 7,86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte PayPal am 31.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,40 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

