PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 57,24 EUR.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 57,24 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 57,24 EUR. Bei 57,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 174 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,22 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 15,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 04.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8,33 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 8,03 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Termine und Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: PayPal verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel