PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 62,00 EUR.

Das Papier von PayPal befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 62,00 EUR ab. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 61,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,90 EUR. Zuletzt wechselten 487 PayPal-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 31,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 21,77 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

PayPal ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,83 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7,76 Mrd. USD gegenüber 7,74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,09 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

