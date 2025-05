PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag gefragt

PayPal im Blick

Die Aktie von PayPal zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,8 Prozent auf 62,62 EUR.

Um 12:03 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 62,62 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 62,79 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,70 EUR. Zuletzt wechselten 9.831 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 17.01.2025 markierte das Papier bei 90,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 49,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 26,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

PayPal gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,83 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 7,76 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 7,74 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 04.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,09 USD je PayPal-Aktie.

