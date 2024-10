PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Dienstagnachmittag

PayPal im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 80,72 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 80,72 USD zu. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 80,99 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 80,05 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 228.549 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (81,99 USD) erklomm das Papier am 10.10.2024. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 1,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2023 (50,26 USD). Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 60,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

PayPal veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 0,93 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,44 USD je PayPal-Aktie belaufen.

