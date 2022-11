PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal büßt am Nachmittag ein

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 76,89 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 74,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 78,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.212 PayPal-Aktien.

Am 09.12.2021 markierte das Papier bei 174,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 55,99 Prozent Luft nach oben. Am 30.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 64,90 EUR ab. Mit Abgaben von 18,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 03.11.2022 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 6.846,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.182,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.02.2023 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,07 USD je PayPal-Aktie.

