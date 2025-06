PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von PayPal zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 61,19 EUR nach oben.

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 61,19 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 61,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 60,51 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.712 Stück gehandelt.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 48,95 Prozent wieder erreichen. Bei 48,50 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 26,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 29.04.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,76 Mrd. USD im Vergleich zu 7,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte PayPal am 29.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,10 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal-Aktie: Vorsicht vor Betrugsmasche per IBAN mit PayPal

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PayPal-Investment von vor 3 Jahren verloren