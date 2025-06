PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag fester

Blick auf PayPal-Kurs

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,0 Prozent auf 59,53 EUR.

Um 09:22 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 59,53 EUR. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,61 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,11 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.527 PayPal-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,66 EUR erreichte der Titel am 17.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 52,29 Prozent Luft nach oben. Bei 49,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 16,69 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

PayPal ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,83 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,76 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,74 Mrd. USD in den Büchern standen.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,10 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

