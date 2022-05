PayPal Aktie News: PayPal verbilligt sich am Nachmittag

Um 25.05.2022 16:22:00 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 72,44 EUR ab. Die PayPal-Aktie sank bis auf 72,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,29 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 35.752 PayPal-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 264,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.07.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 72,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 70,42 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 27.04.2022 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,22 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 6.483,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.033,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,46 Prozent gesteigert.

Am 27.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Börsen: Unselige Mixtur für die Kurse

Hot Stocks heute: Netflix und PayPal

PayPal-Aktie nach Zahlen mit zweistelligem Kursplus: PayPal muss Gewinnrückgang verkraften

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com