PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag höher

Die Aktie notierte um 25.05.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 73,92 EUR zu. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 74,29 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,29 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 772 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 264,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.07.2021). Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 72,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (70,42 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 4,97 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 27.04.2022 hat PayPal die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,22 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.483,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.033,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 27.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

