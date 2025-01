PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagmittag höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 85,90 EUR zu.

Um 11:58 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 85,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 86,09 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 85,46 EUR. Bisher wurden via Tradegate 7.655 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.01.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 5,54 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 29.10.2024 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 0,93 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 7,86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,41 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,58 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 letztendlich auf grünem Terrain

Erste Schätzungen: PayPal legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor