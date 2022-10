PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagmittag nahezu unbewegt

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:22 Uhr die PayPal-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 86,64 EUR. Bei 86,75 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 85,93 EUR. Bei 86,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 7.108 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 30.10.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 205,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 57,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,90 EUR. Dieser Wert wurde am 30.06.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 33,50 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 02.08.2022 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,15 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.806,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 6.238,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 03.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 06.11.2023 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

