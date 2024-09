Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagnachmittag billiger

Aktie im Blick

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 4,61 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 4,61 USD ab. Die Peloton Interactive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,49 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,55 USD. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 271.497 Stück gehandelt.

Am 06.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 57,05 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,71 USD. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 70,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Peloton Interactive-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,833 USD ausgeschüttet werden.

Am 22.08.2024 legte Peloton Interactive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Peloton Interactive 643,60 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 642,10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 31.10.2024 gerechnet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,585 USD je Peloton Interactive-Aktie stehen.

