Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive springt am Abend hoch

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Peloton Interactive. Das Papier von Peloton Interactive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 6,1 Prozent auf 8,06 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 6,1 Prozent auf 8,06 USD. Der Kurs der Peloton Interactive-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,13 USD zu. Bei 7,63 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.489.578 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,89 USD. Dieser Kurs wurde am 18.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,19 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 48,01 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Peloton Interactive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Peloton Interactive am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat Peloton Interactive 606,90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 643,60 Mio. USD umgesetzt worden.

Am 30.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,040 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

