DAX24.378 -0,2%Est505.649 +0,1%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto16,72 +1,6%Nas22.881 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,64 +0,5%Gold3.876 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen höher -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Top News
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Peloton Interactive im Blick

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagnachmittag stark gefragt

03.10.25 16:10 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagnachmittag stark gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 5,2 Prozent auf 9,14 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peloton Interactive
7,54 EUR 0,11 EUR 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,2 Prozent auf 9,14 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 9,17 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,77 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 609.412 Peloton Interactive-Aktien.

Am 18.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,21 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,49 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,85 Prozent.

Peloton Interactive-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Peloton Interactive gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Peloton Interactive ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 606,90 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,60 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,065 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft

In eigener Sache

Übrigens: Peloton Interactive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Eric Glenn / Shutterstock.com

Nachrichten zu Peloton Interactive

DatumMeistgelesen
Wer­bung