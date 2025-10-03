Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagnachmittag stark gefragt

Peloton Interactive im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 5,2 Prozent auf 9,14 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,2 Prozent auf 9,14 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 9,17 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,77 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 609.412 Peloton Interactive-Aktien.

Am 18.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,21 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,49 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,85 Prozent.

Peloton Interactive-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Peloton Interactive gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Peloton Interactive ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 606,90 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,60 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,065 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

