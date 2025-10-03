Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagabend freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Peloton Interactive. Im NASDAQ-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Peloton Interactive-Papiere um 20:08 Uhr 0,5 Prozent. Der Kurs der Peloton Interactive-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,20 USD zu. Bei 8,77 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.596.036 Peloton Interactive-Aktien.

Am 18.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 24,89 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (4,49 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 48,51 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 07.08.2025 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Mit einem Umsatz von 606,90 Mio. USD, gegenüber 643,60 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,70 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,065 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

