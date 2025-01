Peloton Interactive Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Peloton Interactive

Kurs der Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 8,63 USD.

Am 18.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,71 USD erreichte der Anteilsschein am 03.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Peloton Interactive ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,44 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 586,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 595,50 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2025 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,417 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

