Peloton Interactive im Fokus

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagabend auf grünem Terrain

13.10.25 20:23 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagabend auf grünem Terrain

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,7 Prozent auf 7,29 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:06 Uhr 4,7 Prozent auf 7,29 USD. In der Spitze gewann die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,31 USD. Bei 7,11 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.141.904 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 18.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,38 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 05.04.2025 auf bis zu 4,64 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 07.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 606,90 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,60 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 30.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,066 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

