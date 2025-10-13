Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagnachmittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 7,07 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 7,07 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 7,11 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,11 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 200.847 Peloton Interactive-Aktien.

Am 18.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 54,03 Prozent zulegen. Am 05.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,64 USD. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 34,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 07.08.2025 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 643,60 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 606,90 Mio. USD.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,066 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

