Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 6,78 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 6,78 USD. Im Tief verlor die Peloton Interactive-Aktie bis auf 6,78 USD. Bei 6,85 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 251.894 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 60,62 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.08.2024 (2,83 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,26 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 08.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -0,45 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,06 Prozent auf 624,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 717,70 Mio. USD gelegen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.08.2025 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,428 USD je Peloton Interactive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Reichlich Bewegung bei Aktien: So hat David Einhorns Greenlight Capital im vierten Quartal 2024 investiert