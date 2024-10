Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag tiefer

Kurs der Peloton Interactive

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 5,17 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 5,17 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 5,15 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,29 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 233.413 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,24 USD) erklomm das Papier am 06.01.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 40,04 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,71 USD. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 47,58 Prozent sinken.

Peloton Interactive-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,833 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 22.08.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,68 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 643,60 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 642,10 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 31.10.2024 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,593 USD je Peloton Interactive-Aktie stehen.

