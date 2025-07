Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagnachmittag höher

Peloton Interactive im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 6,45 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 6,45 USD nach oben. Die Peloton Interactive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,46 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,40 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 164.894 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,89 USD) erklomm das Papier am 18.12.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,84 Prozent hinzugewinnen. Am 15.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,83 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 127,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 08.05.2025 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Peloton Interactive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,45 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 624,00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 13,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 717,70 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 21.08.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2025 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -0,418 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Reichlich Bewegung bei Aktien: So hat David Einhorns Greenlight Capital im vierten Quartal 2024 investiert