Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Peloton Interactive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,5 Prozent auf 4,65 USD ab.

Der Peloton Interactive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 4,65 USD. Das Tagestief markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 4,64 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,73 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 220.343 Peloton Interactive-Aktien.

Bei einem Wert von 7,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 55,70 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2024 Kursverluste bis auf 2,71 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,72 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,833 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 22.08.2024 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 643,60 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 642,10 Mio. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 31.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte Peloton Interactive im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,596 USD einfahren.

