Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Peloton Interactive Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Peloton Interactive

20.08.25 16:10 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf Peloton Interactive

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Der Peloton Interactive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,4 Prozent auf 7,42 USD.

Aktien
Peloton Interactive
6,41 EUR -0,68 EUR -9,56%
Das Papier von Peloton Interactive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 5,4 Prozent auf 7,42 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,42 USD. Bei 7,71 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 403.370 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Am 18.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 46,77 Prozent zulegen. Am 21.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,15 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 57,61 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Peloton Interactive hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,45 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 606,90 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 717,70 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,44 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Peloton Interactive ein EPS in Höhe von 0,026 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

