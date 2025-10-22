Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochabend mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,5 Prozent auf 7,51 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 7,51 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,80 USD. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.598.246 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. 45,01 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.04.2025 Kursverluste bis auf 4,64 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 62,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Peloton Interactive-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Peloton Interactive ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Peloton Interactive hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 606,90 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 643,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,066 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft