Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Abend auf Höhenflug

Kursentwicklung

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,4 Prozent auf 7,87 USD zu.

Die Peloton Interactive-Aktie konnte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,4 Prozent auf 7,87 USD. Im Tageshoch stieg die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,94 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,40 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.213.903 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 18.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,37 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 USD ab. Abschläge von 41,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Peloton Interactive-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2025 lud Peloton Interactive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat Peloton Interactive 606,90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 643,60 Mio. USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,066 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft