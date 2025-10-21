DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.986 ±-0,0%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1604 -0,4%Öl61,38 +0,7%Gold4.107 -5,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: Dow fester -- DAX schließt nach Richtungssuche im Plus -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswerte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Handelskonflikt und Tech-Giganten im Blick: DAX kann nach Richtungssuche etwas höher schließen Handelskonflikt und Tech-Giganten im Blick: DAX kann nach Richtungssuche etwas höher schließen
Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Kursentwicklung

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Abend auf Höhenflug

21.10.25 20:23 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Abend auf Höhenflug

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,4 Prozent auf 7,87 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peloton Interactive
6,32 EUR -0,04 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Peloton Interactive-Aktie konnte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,4 Prozent auf 7,87 USD. Im Tageshoch stieg die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,94 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,40 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.213.903 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 18.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,37 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 USD ab. Abschläge von 41,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Peloton Interactive-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2025 lud Peloton Interactive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat Peloton Interactive 606,90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 643,60 Mio. USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,066 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft

In eigener Sache

Übrigens: Peloton Interactive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Eric Glenn / Shutterstock.com

Nachrichten zu Peloton Interactive

DatumMeistgelesen
Wer­bung