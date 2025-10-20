DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.348 +1,2%Top 10 Crypto14,91 +4,4%Nas23.019 +1,5%Bitcoin95.206 +2,2%Euro1,1647 -0,1%Öl60,96 -0,6%Gold4.362 +2,6%
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verteuert sich am Montagabend

20.10.25 20:23 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verteuert sich am Montagabend

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 7,56 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 7,56 USD. Der Kurs der Peloton Interactive-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,75 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 7,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 610.617 Peloton Interactive-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,14 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.04.2025 bei 4,64 USD. Abschläge von 38,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 07.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 606,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 643,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Peloton Interactive-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,066 USD fest.

Redaktion finanzen.net

