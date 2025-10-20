Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kurs der Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 7,70 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,7 Prozent auf 7,70 USD zu. Bei 7,71 USD erreichte die Peloton Interactive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 246.976 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 41,43 Prozent zulegen. Bei 4,64 USD erreichte der Anteilsschein am 05.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,81 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 07.08.2025 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 606,90 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 643,60 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 30.10.2025 gerechnet.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,066 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

