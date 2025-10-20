Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 7,70 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,7 Prozent auf 7,70 USD zu. Bei 7,71 USD erreichte die Peloton Interactive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 246.976 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 41,43 Prozent zulegen. Bei 4,64 USD erreichte der Anteilsschein am 05.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,81 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Am 07.08.2025 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 606,90 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 643,60 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 30.10.2025 gerechnet.
In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,066 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie
Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen
Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft
Übrigens: Peloton Interactive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nyker / Shutterstock.com
Nachrichten zu Peloton Interactive
Analysen zu Peloton Interactive
Keine Analysen gefunden.