Kurs der Peloton Interactive

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive präsentiert sich am Nachmittag stärker

20.10.25 16:09 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 7,70 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peloton Interactive
6,36 EUR 0,12 EUR 1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,7 Prozent auf 7,70 USD zu. Bei 7,71 USD erreichte die Peloton Interactive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 246.976 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 41,43 Prozent zulegen. Bei 4,64 USD erreichte der Anteilsschein am 05.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,81 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 07.08.2025 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 606,90 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 643,60 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 30.10.2025 gerechnet.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,066 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

