Kursentwicklung

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Abend im Aufwind

17.10.25 20:23 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Abend im Aufwind

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Peloton Interactive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 7,54 USD.

Peloton Interactive
6,23 EUR -0,22 EUR -3,35%
Das Papier von Peloton Interactive konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 7,54 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 7,60 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 7,45 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 755.429 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,89 USD. Dieser Kurs wurde am 18.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 44,53 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.04.2025 (4,64 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 38,49 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Peloton Interactive veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Peloton Interactive mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. Mit einem Umsatz von 606,90 Mio. USD, gegenüber 643,60 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,70 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 30.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Gewinn in Höhe von 0,066 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

