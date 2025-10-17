Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 7,47 USD abwärts.

Die Peloton Interactive-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 7,47 USD abwärts. In der Spitze fiel die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,44 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 7,45 USD. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 237.360 Aktien.

Bei 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,64 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,95 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Peloton Interactive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Peloton Interactive gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Peloton Interactive hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 606,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 643,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,066 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

