Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verzeichnet am Abend Verluste

16.10.25 20:23 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verzeichnet am Abend Verluste

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Peloton Interactive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,0 Prozent auf 7,47 USD ab.

Der Peloton Interactive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 7,47 USD. Zwischenzeitlich weitete die Peloton Interactive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,46 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,65 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 778.657 Peloton Interactive-Aktien.

Am 18.12.2024 markierte das Papier bei 10,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 45,88 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 07.08.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,70 Prozent auf 606,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Peloton Interactive 643,60 Mio. USD umgesetzt.

Am 30.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Peloton Interactive-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,066 USD fest.

Redaktion finanzen.net

