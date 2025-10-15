DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1645 +0,3%Öl62,14 -0,2%Gold4.210 +1,6%
Blick auf Aktienkurs

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Abend fester

15.10.25 20:23 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Abend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 7,73 USD.

Das Papier von Peloton Interactive konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 7,73 USD. Die Peloton Interactive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,84 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 7,83 USD. Bisher wurden via NASDAQ 777.853 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 10,89 USD markierte der Titel am 18.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Am 05.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,64 USD. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 66,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Peloton Interactive-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 07.08.2025. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 606,90 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,60 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,70 Prozent verringert.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,066 USD je Peloton Interactive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Eric Glenn / Shutterstock.com

