Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive fällt am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 7,66 USD.

Um 15:51 Uhr ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 7,66 USD. Die Abwärtsbewegung der Peloton Interactive-Aktie ging bis auf 7,61 USD. Bei 7,83 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 155.012 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Bei 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 29,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 4,64 USD erreichte der Anteilsschein am 05.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 65,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Peloton Interactive hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 606,90 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 643,60 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 30.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,066 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

