Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagnachmittag im Plus

16.10.25 16:08 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagnachmittag im Plus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 7,71 USD zu.

Das Papier von Peloton Interactive legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 7,71 USD. Die Peloton Interactive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,79 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,65 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 234.894 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 18.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 41,34 Prozent Luft nach oben. Am 05.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,64 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 39,84 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Peloton Interactive-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Peloton Interactive ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,70 Prozent auf 606,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Peloton Interactive 643,60 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,066 USD je Peloton Interactive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

