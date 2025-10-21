Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagnachmittag kaum bewegt

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,48 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 7,48 USD. Die Peloton Interactive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,48 USD. Die Peloton Interactive-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,32 USD nach. Bei 7,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 162.865 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,69 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.04.2025 Kursverluste bis auf 4,64 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 37,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 07.08.2025 lud Peloton Interactive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 606,90 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 643,60 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q1 2026 wird am 30.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,066 USD je Aktie belaufen.

